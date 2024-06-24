Тренер Шотландии Кларк: почему на наш матч с Венгрией не назначили судью из Европы?

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк считает, что главный арбитр встречи 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Венгрией (0:1) Факундо Тельо допустил ошибку, не назначив пенальти в пользу шотландцев.

«Там (на 78-й минуте венгр Орбан помешал шотландскому хавбеку Армстронгу выйти один на один. — Прим. «Чемпионата») был пенальти. Хоть убейте, не понимаю, почему его не назначили. Рефери? Он из Аргентины. Зачем мне у него что-то спрашивать? Он, вероятно, не говорит на нашем языке. Я не знаю. Зачем он здесь? Почему на наш матч не был назначен европейский судья?» — приводит слова Кларка Daily Mail.

Напомним, матч между сборными Венгрии и Шотландии состоялся накануне, 23 июня. На последней, 10-й компенсированной минуте игры гол нападающего Кевина Чобота принёс победу сборной Венгрии — 1:0. В итоге Венгрия заняла третье место в группе А, заработав три очка. Шотландия (1) стала четвёртой.