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Тренер Шотландии Кларк: почему на наш матч с Венгрией не назначили судью из Европы?

Тренер Шотландии Кларк: почему на наш матч с Венгрией не назначили судью из Европы?
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк считает, что главный арбитр встречи 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Венгрией (0:1) Факундо Тельо допустил ошибку, не назначив пенальти в пользу шотландцев.

«Там (на 78-й минуте венгр Орбан помешал шотландскому хавбеку Армстронгу выйти один на один. — Прим. «Чемпионата») был пенальти. Хоть убейте, не понимаю, почему его не назначили. Рефери? Он из Аргентины. Зачем мне у него что-то спрашивать? Он, вероятно, не говорит на нашем языке. Я не знаю. Зачем он здесь? Почему на наш матч не был назначен европейский судья?» — приводит слова Кларка Daily Mail.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч между сборными Венгрии и Шотландии состоялся накануне, 23 июня. На последней, 10-й компенсированной минуте игры гол нападающего Кевина Чобота принёс победу сборной Венгрии — 1:0. В итоге Венгрия заняла третье место в группе А, заработав три очка. Шотландия (1) стала четвёртой.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    
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