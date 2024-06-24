Капелло: Испания наконец-то отказалась от скучной тики-таки и придумала что-то новое

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением об игре сборной Испании на чемпионате Европы — 2024.

«До сих пор Испания выделялась своей игрой, скоростью и чёткостью. Они наконец-то отказались от скучной тики-таки и придумали что-то новое. Это печально для Италии, но нам нравится смотреть атакующий футбол и уникальную агрессивность «Красной фурии», — приводит слова Капелло AS.

После двух сыгранных туров сборная Испании набрала шесть очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы В. Италия с тремя очками находится на второй строчке. Албания — третья с одним очком. Четвёртое место занимает национальная команда Хорватии, также набравшая одно очко.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.