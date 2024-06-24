Юрист Князев: если Промес вернётся в Россию, это будет чудом и проигрышем Нидерландов

Юрист Андрей Князев высказался о возможном возвращении игрока «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

«Если Промес вернётся, то это будет чудом и проигрышем Нидерландов на международном уровне. Мне казалось, что они серьёзно взялись за это дело. Что касается ОАЭ, то у него там был только штраф за ДТП, который он оплатил. Но мне слабо верится, что вернётся. Если бы всё было так просто, то он вернулся бы раньше. Но когда эта история началась, Нидерланды сильно возбудились. Им ничего не мешает, чтобы активизироваться после этих сообщений. Может, эти новости какая-то новая стратегия, кто знает», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Квинси Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником.