Капитан Венгрии Собослаи — о травме Варги: не знаю, почему врачи сразу не выбежали на поле

Полузащитник и капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи выразил недовольство работой врачей во время матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Шотландии. Напомним, по ходу игры венгерский футболист Барнабаш Варга получил серьёзную травму в результате столкновения с голкипером шотландцев.

«Я не знаком с протоколом работы медицинской бригады, но, если врачи видят, что что-то произошло, они должны действовать. Не мне решать такие вопросы, но я думаю, что нужно что-то менять. Если кто-то лежит на газоне и вы видите, что всё серьёзно, то действуйте! Даже если рефери не дал вам отмашку. Если же ничего страшного не произошло, хорошо, возвращайтесь обратно, никаких проблем. Но в таких ситуациях секунды решают многое», — приводит слова Собослаи RMC Sport.

После матча стало известно, что у Варги переломы нескольких костей и сотрясение мозга. Возможно, ему предстоит перенести операцию.