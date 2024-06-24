ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Парагвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан Венгрии Собослаи — о травме Варги: не знаю, почему врачи сразу не выбежали на поле

Капитан Венгрии Собослаи — о травме Варги: не знаю, почему врачи сразу не выбежали на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник и капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи выразил недовольство работой врачей во время матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Шотландии. Напомним, по ходу игры венгерский футболист Барнабаш Варга получил серьёзную травму в результате столкновения с голкипером шотландцев.

«Я не знаком с протоколом работы медицинской бригады, но, если врачи видят, что что-то произошло, они должны действовать. Не мне решать такие вопросы, но я думаю, что нужно что-то менять. Если кто-то лежит на газоне и вы видите, что всё серьёзно, то действуйте! Даже если рефери не дал вам отмашку. Если же ничего страшного не произошло, хорошо, возвращайтесь обратно, никаких проблем. Но в таких ситуациях секунды решают многое», — приводит слова Собослаи RMC Sport.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

После матча стало известно, что у Варги переломы нескольких костей и сотрясение мозга. Возможно, ему предстоит перенести операцию.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    
Материалы по теме
«Сломано несколько костей на лице». Жуткая травма на ЧЕ: Варгу уносили, как Эриксена. LIVE
Live
«Сломано несколько костей на лице». Жуткая травма на ЧЕ: Варгу уносили, как Эриксена. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android