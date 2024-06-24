Срок действия клаусулы в £ 100 млн игрока «Ньюкасла» Гимарайнса истекает сегодня — Романо

Сегодня истекает клаусула, которая определяет стоимость полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнса, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, уже завтра «сороки» могут выставить свой ценник на 26-летнего игрока сборной Бразилии. До окончания дня фиксированная стоимость футболиста была £ 100 млн (€ 118 млн).

Ранее Гимарайнсом интересовались «Манчестер Сити», «Барселона» и «ПСЖ».

В сезоне-2023/2024 Гимарайнс сыграл 50 матчей во всех соревнованиях, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.