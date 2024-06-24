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Витсель и Мёнье не тренировались со сборной Бельгии перед матчем с Украиной на Евро-2024

Витсель и Мёнье не тренировались со сборной Бельгии перед матчем с Украиной на Евро-2024
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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель и защитник Тома Мёнье не тренировались с национальной командой перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Украиной. Об этом сообщает RTBF. Встреча состоится 26 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тренировочное занятие состоялось сегодня утром, 24 июня. Всего в тренировке приняли участие 23 футболиста.

Напомним, по результатам первых двух туров в группе E сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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