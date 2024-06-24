Игрок Португалии Бернарду Силва высказался о выбегающих на поле болельщиках на Евро

Игрок сборной Португалии Бернарду Силва высказался о болельщиках, выбегающих на поле после того, как в матче с Турцией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии произошёл подобный инцидент.

«На самом деле меня это не беспокоит, просто немного раздражает необходимость постоянно останавливать игру из-за того, что на поле выходит болельщик. Это цена, которую вы платите за то, что вас так хорошо знают в мире футбола и что с нами играет такой игрок, как Роналду. Что касается чувства опасности, то лично я ничего не ощущаю», — приводит слова Силвы интернет-издание Daily Mail.

После победы над Турцией Португалия обеспечила себе первое место в группе F. В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.