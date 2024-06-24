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Игрок Португалии Бернарду Силва высказался о выбегающих на поле болельщиках на Евро

Игрок Португалии Бернарду Силва высказался о выбегающих на поле болельщиках на Евро
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Игрок сборной Португалии Бернарду Силва высказался о болельщиках, выбегающих на поле после того, как в матче с Турцией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии произошёл подобный инцидент.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«На самом деле меня это не беспокоит, просто немного раздражает необходимость постоянно останавливать игру из-за того, что на поле выходит болельщик. Это цена, которую вы платите за то, что вас так хорошо знают в мире футбола и что с нами играет такой игрок, как Роналду. Что касается чувства опасности, то лично я ничего не ощущаю», — приводит слова Силвы интернет-издание Daily Mail.

После победы над Турцией Португалия обеспечила себе первое место в группе F. В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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