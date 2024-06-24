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Агент Живоглядова отреагировал на новость, что игрок может покинуть «Пари НН»

Агент Живоглядова отреагировал на новость, что игрок может покинуть «Пари НН»
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Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Пари НН» Дмитрия Живоглядова, отреагировал на новость, что игрок может покинуть клуб.

«Ко мне никто из клуба не обращался по поводу того, что Живоглядов может покинуть «Пари НН». Я вчера говорил с Дмитрием, с ним тоже никто не общался. Так что никто не знает о том, что вчера появилось в прессе», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Пари НН» хочет расстаться с капитаном команды Кириллом Гоцуком, полузащитником Николаем Калинским, нападающими Зе Турбо и Николозом Кутателадзе, а также защитниками Дмитрием Тихим, Максимом Шнапцевым, Маттео Стаматовым и Дмитрием Живоглядовым.

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