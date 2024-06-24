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«Тоттенхэм» представил гостевую форму на сезон-2024/2025

«Тоттенхэм» представил гостевую форму на сезон-2024/2025
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Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте представил новую гостевую форму от американского спортивного бренда Nike, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Напомним, лондонский «Тоттенхэм» по итогам завершившегося сезона английской Премьер-лиги занял в турнирной таблице пятое место, дающее право сыграть в Лиге Европы УЕФА. Подопечные Ангелоса Постекоглу записали в свой актив 66 очков. В минувшем розыгрыше Кубка Англии лондонцы дошли до стадии 1/16 финала, где с минимальным счётом уступили «Манчестер Сити». В Кубке английской лиги «шпоры» уступили «Фулхэму» (1:1 (4:5 по пен.)) в 1/32 финала. В еврокубках в сезоне-2023/2024 команда участия не принимала.

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