«Это раздражает». Нагельсман — о жёлтой карточке игрока Германии Та в матче со Швейцарией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о полученной защитником национальной команды Жонатаном Та жёлтой карточке в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией (1:1).

«Жёлтая карточка для Та была неоправданной, это раздражает. Но у нас достаточно качества, чтобы компенсировать его потерю», — приводит слова Нагельсмана RMC Sport.

Напомним, матч между сборными Германии и Швейцарии состоялся накануне, 23 июня. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1.Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.