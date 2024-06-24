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«Это раздражает». Нагельсман — о жёлтой карточке игрока Германии Та в матче со Швейцарией

«Это раздражает». Нагельсман — о жёлтой карточке игрока Германии Та в матче со Швейцарией
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о полученной защитником национальной команды Жонатаном Та жёлтой карточке в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией (1:1).

«Жёлтая карточка для Та была неоправданной, это раздражает. Но у нас достаточно качества, чтобы компенсировать его потерю», — приводит слова Нагельсмана RMC Sport.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч между сборными Германии и Швейцарии состоялся накануне, 23 июня. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1.Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    
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