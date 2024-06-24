Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и начали прохождение медобследования

Сегодня, 24 июня, санкт-петербургский «Зенит» вышел из отпуска. Первая группа футболистов начала прохождение медицинского осмотра, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Сообщается, что сине-бело-голубые продолжат проходить медосмотр 25 и 26 июня, а сразу после этого начнут летние учебно-тренировочные сборы.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.