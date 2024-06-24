ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Парагвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар поделился мнением о том, кто в будущем станет звездой мирового футбола

Неймар поделился мнением о том, кто в будущем станет звездой мирового футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поделился мнением о том, кто станет звездой в мировом футболе в ближайшее время.

«Будущая звезда? Я думаю, что Эстевао из «Палмейрас» — большой талант, который растёт в бразильском футболе. Я думаю, он будет гением!» — приводит слова Неймара интернет-издание TNT Sports Brazil.

Ранее, лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе 17-летнего вингера Эстевао Виллиана из бразильского «Палмейраса». Футболист присоединится к англичанам летом 2025 года.

Футболист является воспитанником бразильского «Крузейро», откуда в 2021 году перешёл в «Палмейрас». Нападающий провёл в нынешнем сезоне в составе клуба 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. По версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эстевао составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Неймар назвал клуб, за который мечтает однажды сыграть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android