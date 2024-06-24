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Андрей Ещенко: встречусь с Промесом, если буду в Москве

Андрей Ещенко: встречусь с Промесом, если буду в Москве
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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко высказался о возможном возвращении нападающего красно-белых Квинси Промеса в Москву из ОАЭ. Ранее сообщалось, что нидерландский футболист может вернуться в Россию.

«Отличные новости. Все будут довольны его возвращением, радостное событие. Если я буду в Москве, то встречусь с ним. Пускай сначала вернётся, а потом уже можно посидеть. Думаю, технику он не растерял за шесть месяцев. У него отличные данные. Надо только набрать физическую форму. Техника не пропадёт, понимание игры в футбол тоже», — приводит слова Ещенко Legalbet.

Напомним, Квинси Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником.

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