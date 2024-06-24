«Сочи» объявил о переходе экс-футболистов «Факела» Магаля и Суслова

«Сочи» в своём телеграм-канале объявил о переходе бывших защитников «Факела» Руслана Магаля и Кирилла Суслова.

«Футбольный клуб «Сочи» подписал контракты с экс-игроками воронежского «Факела» — защитниками Кириллом Сусловым и Русланом Магалём», — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

Напомним, «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 занял последнее, 16-место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Мелбет Первую лигу.

Воронежский «Факел» занял 11-е место. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка по результатам 30 матчей. 32‑летний Руслан Магаль в минувшем сезоне провёл за «Факел» во всех турнирах 32 матча, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. В активе 32‑летнего Суслова 17 игр.