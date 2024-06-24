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Игрок «Штутгарта» Гирасси принял решение покинуть клуб — источник

Игрок «Штутгарта» Гирасси принял решение покинуть клуб — источник
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28-летний нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси принял решение покинуть клуб, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок уже сообщил руководству, что продолжит карьеру в другой команде. Сообщается, что сейчас есть три претендента на футболиста — дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Арсенал».

Напомним, 28-летний Гирасси занял вторую строчку в бомбардирской гонке чемпионата Германии со «Штутгартом», провёл 28 матчей, забил 28 голов и отметился тремя результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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