Геннадий Орлов: всё, что надо было сделать на этой земле, Анна Дмитриева сделала

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о легендарной теннисистке Анне Дмитриевой. Сегодня, 24 июня, стало известно, что Дмитриева ушла из жизни в возрасте 83 лет.

«С Анной Владимировной меня связывает телевидение. Я начал приезжать в московскую редакцию в 1974 году, а она в 1975-м её пополнила. Дмитриева выделялась эрудицией, образованием, владела французским и английским языками. Благодаря этому в 1976 году Юшкявичюс, заместитель председателя Гостелерадио СССР Лапина, включил её в группу телевизионных работников для работы на Олимпиаде в Монреале.

Комментатором она была великолепным. И замечательным человеком, как и Алик Метревели, её многолетний партнёр. Теннис оба знали прекрасно.

У неё прекрасная семья, интеллигентная, образованная — настоящие москвичи. Образец всего самого лучшего, что может быть сказано о москвичах. Митя Чуковский, сын, тоже работал на «НТВ-плюс». Остались внуки. А прекрасный журналист Володя Молчанов, известный по программе «До и после полуночи», — её брат по маме. Она и в профессию вносила эту интеллигентность, заставляла своих учеников читать, ходить в театр — повышать эрудицию.

Почти все сегодняшние комментаторы, включая ушедшего Василия Уткина, — в той или иной степени её ученики. Они прошли школу Дмитриевой на «НТВ-плюс». Алексей Бурков возглавлял редакцию, а Анна Владимировна была его первой помощницей, генеральным продюсером, что ли.

Но Дмитриева не только прекрасным комментатором и учителем была, но и спортсменкой выдающейся. Она же в юношеском возрасте дошла до финала Уимблдона и стала известна всей стране! Николай Николаевич Озеров, ещё один наш легендарный теннисист и спортсмен, очень нежно к ней относился. У них была большая дружба на протяжении большей части жизни.

В общем, светлый-светлый человек. Жаль, что такие люди нас покидают. Что поделаешь, мы все уйдём, никуда не деться. Но память остаётся. Высокий профессионал, великолепный спортсмен, образованная женщина, мама — всё, что надо было сделать на этой земле, она сделала», — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.