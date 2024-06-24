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В прокуратуре Амстердама ответили, закрыт ли вопрос экстрадиции Промеса из ОАЭ

В прокуратуре Амстердама ответили, закрыт ли вопрос экстрадиции Промеса из ОАЭ
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В прокуратуре Амстердама высказались по вопросу об экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды.

«Экстрадиция Промеса в Нидерланды — вопрос для властей Объединённых Арабских Эмиратов. Поэтому вам стоит обращаться в их соответствующие органы», — сообщили в прокуратуре Амстердама корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Квинси Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником.

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