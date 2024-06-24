Кечинов: результаты сборной Швейцарии — заслуга Якина, у него серьёзный уровень

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о выступлениях сборной Швейцарии на Евро-2024. Команда Мурата Якина вышла в плей-офф турнира, заняв второе место в группе A.

«Впечатляет работа Якина и игра сборной Швейцарии. У них была очень дисциплинированная игра в обороне в матче с Германией. Интересно играли в середине поля, а впереди люди напрягали. Сборной Германии пришлось очень несладко. Надо отдать должное Якину, потому что такие результаты — это его заслуга. У него серьёзный уровень», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 23 июня, состоялся матч между сборными Германии и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1.Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.