Игрок сборной Хорватии Ковачич — о матче с Италией: мы не чувствуем никакого давления

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился мыслями о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией.

«Буду рад увидеть некоторых игроков сборной Италии, особенно Жоржиньо, с которым мне очень понравилось играть вместе. Мы ожидаем тяжёлого матча против качественной, организованной команды. Мы знаем, что нам нужно делать. Завтра мы должны быть на высоте, как и много раз в прошлом, когда это было необходимо.

Мы не чувствуем никакого давления. Мы подробно обо всём поговорили. Мы знаем, что всё было не очень хорошо, мы не были так сильны на мяче, как обычно, не были спокойны и компактны. Это сказывается на нашей игре. Нам нужно улучшить наше самообладание на поле. Мы много раз играли вместе, мы знаем друг друга, и я верю, что завтра мы снова это покажем», — приводит слова Ковачевича пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч между Хорватией и Италией состоится сегодня, 24 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.