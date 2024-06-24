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Кейн считает, что Саутгейт является лучшим кандидатом на пост тренера сборной Англии

Кейн считает, что Саутгейт является лучшим кандидатом на пост тренера сборной Англии
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о том, является ли Гарет Саутгейт лучшим кандидатом на пост главного тренера национальной команды.

«Да, безусловно. Я не могу достаточно качественно оценить вклад Гарета и то, что он сделал для этой команды и нации. С точки зрения того, где мы были и где находимся сейчас как сборная, это две совершенно несопоставимые вещи», — приводит слова Кейна интернет-издание The Telegraph.

На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка. В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Стартовый свисток арбитра прозвучит 25 июня в 22:00 по московскому времени.

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