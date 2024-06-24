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Стало известно, сыграет ли Мбаппе в матче со сборной Польши на Евро — RMC Sport

Стало известно, сыграет ли Мбаппе в матче со сборной Польши на Евро — RMC Sport
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Ожидается, что нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе сыграет в матче с Польшей в 3-м туре чемпионата Европы в Германии, сообщает интернет-издание RMC Sport.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, главный тренер национальной команды Дидье Дешам после изменения стартового состава в игре с Нидерландами во 2-м туре может рискнуть и выпустить игрока после перелома носа.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

Во вторник, 25 июня, французы проведут заключительный матч группового этапа Евро-2024 с Польшей.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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