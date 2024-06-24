«Пари НН» интересуется форвардом «Крыльев Советов» Писарским — источник

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» заинтересован в трансфере 28-летнего российского нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, сообщает «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Владимир Писарский сыграл за самарские «Крылья Советов» 22 матча во всех турнирах и отметился в них четырьмя забитыми мячами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.