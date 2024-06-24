ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Парагвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Германии Нагельсман рассказал, что Антонио Рюдигер получил травму бедра

Тренер Германии Нагельсман рассказал, что Антонио Рюдигер получил травму бедра
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, что защитник национальной команды Антонио Рюдигер получил травму бедра.

«У Тони небольшая проблема с бедром. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ничего серьёзного с Рюдигером не случилось. Но посмотрим, это может доставить нам проблемы», — приводит слова Нагельсмана Football España.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, накануне, 23 июня, состоялся матч между сборными Германии и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Материалы по теме
Нагельсман — после ничьей со Швейцарией: для будущего я предпочту счёт 1:1, а не 4:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android