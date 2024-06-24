Тренер Германии Нагельсман рассказал, что Антонио Рюдигер получил травму бедра

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, что защитник национальной команды Антонио Рюдигер получил травму бедра.

«У Тони небольшая проблема с бедром. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ничего серьёзного с Рюдигером не случилось. Но посмотрим, это может доставить нам проблемы», — приводит слова Нагельсмана Football España.

Напомним, накануне, 23 июня, состоялся матч между сборными Германии и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.