Экс главный тренер «Динамо» Махачкала Бердыев сделал заявление о ситуации в Дагестане

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо», заслуженный тренер России Курбан Бердыев выступил с заявлением на фоне последних событий в Дагестане.

«Дорогие дагестанцы, произошедшие вчера события потрясли меня, как и многих людей, хорошо знающих Дагестан. За время, проведённое в республике, я объездил многие её города и районы и везде встречал добрых и отзывчивых людей независимо от вероисповедания.

Уверен, Дагестан преодолеет все трудности, так как знаю, что люди хотят жить в мире и согласии. Хочу выразить свои соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводит слова Бердыева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Вчера, 23 июня, вечером вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. Напомним, махачкалинское «Динамо» по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги заняло второе место в турнирной таблице. Таким образом, дагестанский клуб сумел выйти в Российскую Премьер-Лигу, где будет выступать в сезоне-2024/2025.