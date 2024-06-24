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В «Башакшехире» не получали запросов от «Краснодара» по трансферу Дуарте

Пресс-атташе турецкого футбольного клуба «Башакшехир» Гохан Йылмаз прокомментировал слухи о возможном переходе бразильского защитника Лео Дуарте в «Краснодар». Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб находится в процессе переговоров по футболисту.

«Наш клуб не получал официальных запросов от «Краснодара» по трансферу Дуарте», — сказал Йылмаз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

27-летний Дуарте выступает за стамбульский клуб с января 2021 года. Летом 2022 года «Башакшехир» выкупил права на бразильца у «Милана». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дуарте в € 3 млн.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 58 очков.