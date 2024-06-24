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Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил выбор Николича главным тренером

Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил выбор Николича главным тренером
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил выбор Марко Николича новым главным тренером.

«Идея пригласить Марко не была спонтанной. Мы знакомы с ним, он успешно работал в России, да и не только, везде добивался результата. Оперативно и быстро провели переговоры, обсудили ситуацию и пришли к такому решению», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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