Главный тренер ЦСКА Николич: я чувствовал нутром, что это мой клуб

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал своё назначение на пост наставника армейцев.

«Рад быть здесь, для меня это большой вызов. ЦСКА — большой клуб, с огромными традициями. Братский клуб для «Партизана». Я чувствовал нутром, что это мой клуб. Мы быстро договорились. Я знаком почти со всеми, кто работает в ЦСКА», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.