Марко Николич: ЦСКА нужно усиление, качественное и количественное

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о составе команды и о возможных переходах в летнее трансферное окно.

«У нас хороший костяк команды, неплохой состав. Завтра к нам присоединяются сборники. Круговой и Шуманский уже к нам присоединились. Нам нужно усиление, качественное и количественное. У нас хорошая коммуникация в клубе, постоянно говорим друг с другом», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.