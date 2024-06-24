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Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о планах по усилению команды

Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о планах по усилению команды
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферной политике клуба.

«Преждевременно говорить о фамилиях. Вчера обсуждали кандидатов, позиции. Надеюсь, что в ближайшие две недели будет больше информации. Ситуация по трансферам непростая, вы все это знаете. Российский рынок сложный, иностранцев приглашать непросто, но постараемся не разочаровать. Понимаем, что усиление нужно. В последние окна к нам пришли Аббос, Мусаев, Круговой. Постараемся сделать так, чтобы новички пришли», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

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