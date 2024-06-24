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Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о будущем Чалова в клубе

Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о будущем Чалова в клубе
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем нападающего клуба Фёдора Чалова.

«По Чалову никаких изменений пока нет. Мы с ним на контакте, Марко тоже с ним поговорил. Пока ничего нового, никаких новостей», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация, что «Марсель» связывался с Чаловым и обсуждал возможность перехода. Фёдор — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года.

Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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