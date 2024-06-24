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Главный тренер ЦСКА Николич оценил календарь на сезон-2024/2025

Главный тренер ЦСКА Николич оценил календарь на сезон-2024/2025
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич оценил календарь армейцев на сезон-2024/2025. Напомним, за первые четыре тура красно-синие проведут лишь один домашний матч.

«Тяжёлый календарь для старта. Отлично меня поприветствовали. Можно было лучше сделать, только если бы все 10 игр на выезде поставили. Но надо играть с каждым, у нас нет оправданий. Будем выходить и играть. Если сейчас сложно, значит, потом будет легче», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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