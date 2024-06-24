Главный тренер ЦСКА Николич ответил, готов ли отпустить Фёдора Чалова в Европу

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, готов ли он отпустить нападающего армейцев Фёдора Чалова в Европу.

«Чалов — тот игрок, который очень долго играет в ЦСКА. Если у него будут варианты в Европе, всё будет сделано так, как надо. Если не будет, то он должен остаться и играть за нас. Всё будет по-дружески», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.