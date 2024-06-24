ЦСКА возобновит переговоры с Чаловым по контракту, если тот не уедет в Европу летом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы возобновят переговоры с нападающим Фёдором Чаловым по продлению контракта, если форвард не уедет в Европу в летнее трансферное окно.

«У нас есть договорённость с Чаловым, что если этим летом он не уходит в Европу, то мы возобновляем переговоры по новому контракту», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация, что «Марсель» связывался с Чаловым и обсуждал возможность перехода. Фёдор — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года.

Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.