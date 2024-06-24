Гендиректор ЦСКА Бабаев: если есть многомиллиардная поддержка, добиваться результата проще

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о борьбе за высокие места в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, добиваться результата проще. Но это не значит, что мы не собираемся бороться за результат. Не сказал бы, что это проигрышная ситуация. Мне кажется сейчас не очень рациональным платить безумные деньги за легионеров, чья мотивация сейчас исключительно финансовая.

Да, нам это не облегчает задачу, но мы работаем», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.