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В ЦСКА сообщили, что предпосылок к уходу Файзуллаева летом нет

В ЦСКА сообщили, что предпосылок к уходу Файзуллаева летом нет
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, проявляют ли интерес другие клубы к полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву.

«Интерес к Аббосу есть, но он пока носит информационный характер. Конкретики нет. Предпосылок к его уходу в ближайшее время нет. Он всё понимает, что всему своё время», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с 2021 по 2023 год 20-летний Файзуллаев выступал за взрослую команду «Пахтакора». За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Летом 2023 года Аббосбек перешёл в ЦСКА. За этот период он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 14 результативных передач.

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