Гендиректор ЦСКА Бабаев: мнение по кандидатуре Николича было единогласным

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о решении назначить Марко Николича на пост главного тренера армейцев.

«Решение по Марко далось непросто, потому что это перемены. Но по его кандидатуре мнение было единогласным. Он отлично показал себя в «Локомотиве». Выдержал давление, нашёл общий язык с командой, с вами — журналистами», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.