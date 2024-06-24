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ЦСКА находится в процессе переговоров с Рошей, Зделаром и Гаичем по новым контрактам

ЦСКА находится в процессе переговоров с Рошей, Зделаром и Гаичем по новым контрактам
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы находятся в процессе переговоров с защитниками Виллианом Рошей и Миланом Гаичем, а также с полузащитником Сашей Зделаром по новым контрактам. Действующие соглашения всех трёх футболистов рассчитаны до 30 июня 2025 года.

«Мы в процессе продления контрактов с Рошей, Зделаром и Миланом Гаичем. Хотим, чтобы не было никаких вопросов», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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