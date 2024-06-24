Марко Николич: Акинфеев — легенда ЦСКА. Я рад, что у нас есть он и Тороп

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о вратарях в составе команды.

«С вратарями отличная ситуация. Есть конкуренция, опыт и молодость. Кто как будет играть, покажет время. Всем надо быть здоровыми. Игорь — наша легенда. Он отлично влияет на молодёжь, всё делает правильно. Я рад, что и он, и Тороп у нас есть», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, прошёл путь от академии до основной команды. В минувшем сезоне вратарь провёл 27 матчей, девять из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.