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Главный тренер ЦСКА Николич: Жемалетдинов — качественный игрок, мы рассматриваем всех

Главный тренер ЦСКА Николич: Жемалетдинов — качественный игрок, мы рассматриваем всех
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал слухи об интересе армейцев к бывшему полузащитнику «Локомотива» Рифату Жемалетдинову.

«Мы рассматриваем всех, кто может усилить команду. Жамалетдинов? Он качественный игрок, на рынке. Мы рассматриваем всех», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 29 мая стало известно, что Жемалетдинов покинет «Локомотив» после окончания срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рифата в € 4 млн.

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