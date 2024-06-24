Гендир ЦСКА Бабаев: интервью Вернблума — троллинг, старик Понтус в Швеции всех повеселил

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о нашумевшем интервью экс-полузащитника армейцев Понтуса Вернблума. Шведский хавбек ранее дал скандальное интервью, в котором извинился за период выступлений в России и рассказал о подробностях пребывания в московской команде. В частности, Вернблум рассказал о проблемах армейцев с базой.

«Сначала я был удивлён словами Понтуса. Но потом я вспомнил характер Вернблума, все ситуации, которые с ним были, так что, мне кажется, это был троллинг. Когда я прочитал его слова про хор мальчиков, то сразу перед глазами представил его лицо, с которым он это писал. Думаю, старик Понтус просто в Швеции всех повеселил», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.