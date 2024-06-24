Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался о будущем защитника Лукина в клубе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с контрактом защитника армейцев Матвея Лукина. Напомним, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

«По Лукину компромисс, я думаю, будет найден. Мы в процессе переговоров, у него есть опция продления контракта», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл пять матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.