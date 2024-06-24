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Роман Бабаев: ЦСКА нулевых — это одно дело, сейчас — другое

Роман Бабаев: ЦСКА нулевых — это одно дело, сейчас — другое
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Перед ЦСКА стоят самые высокие задачи, но мы трезво оцениваем свои силы и финансы. ЦСКА нулевых — это одно дело. ЦСКА сейчас — другое. Конкуренция очень высокая. Вы же видели концовку прошлого чемпионата. В условиях санкций надо задуматься о будущем дне и смотреть на ситуацию стратегически», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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