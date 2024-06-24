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Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о строительстве новой базы команды

Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о строительстве новой базы команды
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Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о строительстве новой базы команды.

«Мы долго ждали наш нынешний стадион. Реалии такие, что надо думать о ресурсах. Это касается базы ЦСКА. Но на днях прогресс был достигнут. Мы понимаем, каким путём пойдём. База будет находиться в удобном месте. На текущей базе многое морально устарело. Думаю, в ближайшее время мы поделимся хорошими новостями в части дорожной карты. Есть осторожный оптимизм.

Что касается обогрева на стадионе, то с этим сложнее. Да, понимаю, что мы обещали и декларировали, но уткнулись в инстанции и остальное. Они говорят, что риски очень высоки. Размещение газовых обогревателей на крыше стадиона несёт риски. Понятно, что хочется, чтобы было теплее. Мы полностью от этой идеи не отказываемся, ведь технологии на месте не стоят», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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