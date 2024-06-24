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Николич: позвонил Станковичу при назначении в «Спартак». Он на своём месте, как и я

Николич: позвонил Станковичу при назначении в «Спартак». Он на своём месте, как и я
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о назначении Деяна Станковича в «Спартак».

«Станковича я знаю с детства, играли вместе. У него получилась отличная карьера футболиста. У меня неплохая карьера тренера. В Белграде мы живём в одном доме. Я ему позвонил, когда его назначили в «Спартак». Сказал ему, что он может обращаться ко мне за любой помощью. Он на своём месте, как и я. Будет интересно сыграть с ним дерби. На поле мы будем врагами, а потом снова друзьями», — передает слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, о назначении Деяна Станковича в московский «Спартак» стало известно в концовке сезона-2023/2024. К команде сербский тренер присоединился в летнее межсезонье. 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

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