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Шикунов: Якину комфортнее работать в сборной Швейцарии, чем в «Спартаке»

Шикунов: Якину комфортнее работать в сборной Швейцарии, чем в «Спартаке»
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об экс-наставнике красно-белых Мурате Якине, ныне возглавляющем сборную Швейцарии, а также об иностранных тренерах в России.

«Спартак» и сборная Швейцарии — это разные вещи. Якину в сборной комфортнее. Он там как дома, где всё знает. Иностранцам более комфортно работать не в России. Сколько больших тренеров приезжало? Мы же не говорим, что они плохие. Но в России специфика другая и всё по-другому.

Эмери уехал из «Спартака» и четыре раза выиграл Лигу Европы. Он плохой тренер? Просто в «Спартаке» не пошло. Божович — черногорец, и он в каждой команде находил подход, он идеально работал. Взять того же Манчини, у него в «Зените» тоже не получалось», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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