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Болельщики сборной Австрии на Евро-2024 посетили выставку о футболе при нацизме

Болельщики сборной Австрии на Евро-2024 посетили выставку о футболе при нацизме
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Болельщики национальной команды Австрии посетили в Германии выставку о футболе при национал-социализме. Фанаты получили возможность оценить значение футбола в середине XX века и вспомнить спортсменов-евреев и неевреев, подвергшихся преследованиям со стороны национал-социалистов. Об этом сообщает Австрийская федерация футбола на своём сайте.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 проходит этим летом в Германии. Сборная Австрии начала свой путь на турнире с группы D, где её соперниками стали национальные команды Нидерландов, Франции и Польши.

Календарь Евро-2924
Турнирная таблица Евро-2924

По состоянию на сегодняшний день австрийцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав три очка по результатам двух игр. В заключительном матче группового этапа Австрия сыграет с Нидерландами.

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