Болельщики сборной Австрии на Евро-2024 посетили выставку о футболе при нацизме

Болельщики национальной команды Австрии посетили в Германии выставку о футболе при национал-социализме. Фанаты получили возможность оценить значение футбола в середине XX века и вспомнить спортсменов-евреев и неевреев, подвергшихся преследованиям со стороны национал-социалистов. Об этом сообщает Австрийская федерация футбола на своём сайте.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 проходит этим летом в Германии. Сборная Австрии начала свой путь на турнире с группы D, где её соперниками стали национальные команды Нидерландов, Франции и Польши.

По состоянию на сегодняшний день австрийцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав три очка по результатам двух игр. В заключительном матче группового этапа Австрия сыграет с Нидерландами.