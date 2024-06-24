Валерий Кечинов: от работы Тедеско в сборной Бельгии пока двоякое впечатление

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о выступлениях сборной Бельгии на чемпионате Европы — 2024.

«От работы Тедеско в сборной Бельгии пока двоякое впечатление. Первая игра у него была провальной. Было видно, что команда не на ходу и подошла к первой игре не в лучшем состоянии. Вторую игру провели гораздо лучше — разыгрались люди, которые должны делать результат. Всё по делу и заслугам. Будем дальше смотреть, как выступит сборная Бельгии, — тогда будем анализировать работу Тедеско.

Сборная Бельгии — главный претендент на выход из группы с первого места. Они должны обыгрывать сборную Украины, несмотря на то что Украина выиграла последнюю игру и находится в хорошем состоянии. Если брать по игрокам, то сборная Бельгии должна обыгрывать Украину», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.