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Тренер Хорватии Далич: нам нужна только победа над Италией, я не хочу домой так рано

Тренер Хорватии Далич: нам нужна только победа над Италией, я не хочу домой так рано
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это ещё один матч в серии исторических для нас игр. Мы готовы, и я верю, что всё пройдёт хорошо. Все здоровы, кроме [Домагоя] Виды, который не выйдет в стартовом составе. Все остальные в порядке. Мы осознаём ситуацию, что стадия плей-офф уже началась. Нам нужна только победа. С тремя очками мы выходим дальше. В любом другом случае мы отправимся домой. А я не хочу возвращаться домой так рано», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч между Хорватией и Италией состоится сегодня, 24 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Турнирная таблица Евро-2024
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