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Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал, что клуб ждёт решения от CAS по Влашичу

Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал, что клуб ждёт решения от CAS по Влашичу
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал ситуации с невыплаченными деньгами за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича в английский «Вест Хэм».

«По Влашичу ждём решения CAS. В идеале мы должны получить € 16 млн. Но англичане затягивают процесс. У нас есть право обратиться в ФИФА, что приведёт к наложению санкций на клуб вплоть до запрета регистрации новых футболистов. Мы сейчас даже не настаиваем на прямом переводе. Знаю, что «Вест Хэм» нашёл способ заплатить «Спартаку» за Крала», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что «молотобойцы» полностью не рассчитались за трансфер футболиста.

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