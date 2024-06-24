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Бразилия — Коста-Рика: во сколько начало матча Копы-2024, где смотреть прямую трансляцию

Бразилия — Коста-Рика: во сколько начало матча Копы-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Во вторник, 25 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Бразилии и Коста-Рики. Команды будут играть на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 1-й тур
25 июня 2024, вторник. 04:00 МСК
Бразилия
Не начался
Коста-Рика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Бразилия – Коста-Рика на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Помимо Бразилии и Коста-Рики, в группе D также выступают сборные Парагвая и Колумбии.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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